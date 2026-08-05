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Polizei Hagen

POL-HA: Mit 2,6 Promille von der Unfallstelle geflüchtet - Zeuge merkt sich Kennzeichen

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstagmorgen (04.08.2026) flüchtete ein alkoholisierter 68-Jähriger nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Auto von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Unfallfahrer gegen 10.00 Uhr in der Helfer Straße beim Ausparken. Dabei touchierte der ältere Mann mit seinem Seat einen abgestellten VW und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und das Aussehen des Fahrers. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung traf den Flüchtigen noch im Auto vor seiner Wohnanschrift an. Die Polizeibeamten bemerkten einen unsicheren Gang und weitere Auffälligkeiten. Zudem stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Der 68-Jährige stritt den Unfall ab. Die frischen Unfallspuren an seinem Auto hielt er für Altschäden. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme von zwei Blutproben an und stellten den Führerschein sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung übernommen. (rei)

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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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