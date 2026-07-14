Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Unwetter über Celle - einsatzreiche Nacht für die Celler Feuerwehr!

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Celle (ots)

Vom späten Abend an bis in die Nacht zog eine Gewitterfront mit Starkregen über die Residenzstadt.

Um 23:00 Uhr erfolgte die erste Alarmierung der Celler Feuerwehr zu einem wetterbedingten Einsatz. Im Birnbaumweg waren mehrere Kellerzugänge sowie die Fahrbahn unter Wasser. Durch die Einsatzkräfte wurde das Wasser mit mehreren Tauchpumpen abgepumpt. Ab diesem Zeitpunkt nahmen die Einsatzzahlen schlagartig zu, sodass weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Celle nachalarmiert wurden. Durch die Führungsgruppe Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr wurde der Stabsraum und die Einsatzzentrale im Feuerwehrhaus im Herzog-Ernst-Ring besetzt. Von hier wurde der Gesamteinsatz geleitet und die eingesetzten Kräfte koordiniert. Insgesamt waren 21 Einsätze zu bewältigen. Hauptsächlich war Wasser in Keller eingedrungen. Die Einsatzstellen wurden durch die Feuerwehr gesichtet und soweit möglich und erforderlich das Wasser abgepumpt.

Neben reinen wetterbedingten Einsätzen rückte die Feuerwehr auch zu drei automatischen Feuermeldungen aus. Hier lag jeweils kein Brandereignis vor.

Ein größerer Einsatz war in der Dörnbergstraße durch die ehrenamtlichen Helfer abzuarbeiten. Hier stand eine Tiefgarage teilweise bis zu 30 cm unter Wasser.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache, Bostel, Garßen, Hustedt Scheuen und Westercelle sowie die Führungsgruppe Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr.

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