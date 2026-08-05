Polizei Hagen

POL-HA: Detektiv erkennt Ladendiebstahl - Täter haben weiteres Diebesgut dabei

Hagen-Mitte (ots)

Der Detektiv eines Drogeriemarktes am Graf-von-Galen-Ring erkannte am Dienstagnachmittag (04.08.2026) einen Ladendiebstahl. Mittels der Videoüberwachungsanlage beobachtete der Mitarbeiter der Filiale die beiden 27- und 35-jährigen Männer. Sie hatten sich unter anderem Rasierer in die Hosen gesteckt und weitere Artikel in einer Tragetasche verstaut. Nachdem sie die Filiale verlassen hatten, ohne für die Ware zu bezahlen, sprach der Detektiv sie an und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden bei beiden Männern weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften, welches sie sichergestellten. Die Kripo ermittelt nun wegen des Ladendiebstahls. (sen)

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