Polizei Hagen

POL-HA: Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Montagmorgen (03.08.2026) stellte ein Mitarbeiter den Diebstahl mehrerer Werkzeuge aus einem Baustellencontainer fest. Beim Eintreffen auf dem Baustellengelände eines Supermarktes an der Fleyer Straße lag das beschädigte Containerschloss auf dem Boden. Aus dem Container fehlten unter anderem ein Hochdruckreiniger, eine Kettensäge und ein Stemmhammer. Der Diebstahl ereignete sich nach Einschätzung des Mitarbeiters zwischen dem 17.07. und dem 03.08.2026. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell