Polizei Hagen

POL-HA: Fahrerin eines E-Scooters bei Verkehrsunfall in der Innenstadt schwer verletzt

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Hagen-Mitte (ots)

Eine 26-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde am Montagnachmittag (03.08.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Sie fuhr gegen 14.10 Uhr mit ihrem E-Scooter über die Potthofstraße in Richtung der Holzmüllerstraße. Ein 49-jähriger Autofahrer stand zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fiat an dem Stoppschild in der Rathausstraße und ließ einen Streifenwagen passieren, der aus der Holzmüllerstraße kam. Nachdem der Streifenwagen durchgefahren war, fuhr der 49-Jährige los und übersah dabei die 26-Jährige auf ihrem E-Scooter. Er erfasste die Frau, die daraufhin zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Nach einer ersten notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst sie in ein Hagener Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Polizeibeamten die Rathausstraße an der Einmündung zur Potthofstraße. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

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