Polizei Hagen

POL-HA: 15-Jähriger stürzt mit neuem Pedelec - Lenker nicht festgeschraubt

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Sturz mit einem E-Bike verletzte sich am Dienstagnachmittag (04.08.2026) ein 15-Jähriger leicht. Der Hagener fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem am selben Tag erworbenen Pedelec über den Gehweg der Herdecker Straße. Nach Angaben des Jugendlichen schlug der Lenker beim Geradeausfahren plötzlich zur Seite um, weshalb er mit einer Laterne kollidierte und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und musste vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Lenker offenbar nicht vorschriftsmäßig montiert. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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