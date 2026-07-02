Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in leerstehender Kirche - Brand in Bibliothek schnell gelöscht

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Essen-Altenessen-Nord, Heßlerstraße, 02.07.2026, 05:02 Uhr (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Essen um 05:02 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung aus einer Kirche an der Heßlerstraße in Essen-Altenessen-Nord alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine leichte Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss der Kirche "Herz Mariä" erkennbar. Das Gotteshaus wird seit kurzer Zeit nicht mehr genutzt und war bereits gegen unbefugtes Betreten gesichert. Um eine Erkundung und Brandbekämpfung durchführen zu können, verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zugang zum Gebäude. Hierzu wurden die Eingangstür sowie vergitterte Kellerfenster geöffnet.

Im Kellergeschoss konnte der Brandherd schnell lokalisiert werden. Aus bislang ungeklärter Ursache war es in der Bibliothek der Kirche zu einem Brand gekommen. Das Feuer wurde zügig durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht.

Parallel zu den Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte das gesamte Gebäude auf möglicherweise anwesende Personen. Es wurden keine Personen angetroffen. Anschließend wurde die Kirche mit Hochleistungslüftern entraucht und belüftet. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die Heßlerstraße in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die angrenzende Kindertagesstätte blieb unbeschädigt.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 07:00 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen, der Führungsdienst, der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Katernberg.

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