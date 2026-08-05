Polizei Hagen

POL-HA: Autos stoßen bei Fahrstreifenwechsel zusammen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Kurz nach der Einmündung der Bahnstraße stießen am Dienstag (04.08.) zwei Autos auf der Stennertstraße zusammen. Gegen 07.40 Uhr fuhr eine 44-jährige Hagenerin mit ihrem Renault in Richtung der Iserlohner Straße. Unmittelbar neben ihr war eine 22-Jährige mit ihrem Peugeot auf der linken Spur unterwegs. Als diese unvermittelt auf den rechten Fahrstreifen wechselte, touchierte sie den Außenspiegel am Auto der 44-Jährigen. Die Hagenerin gab bei der Unfallaufnahme an, dass sie versucht habe, auszuweichen, und dann gegen den rechten Bordstein gefahren sei. Hierdurch platzte ein Reifen und die Stoßstange wurde abgerissen. Bei der Kollision verletzte sich die Renault-Fahrerin leicht, wollte jedoch eigenständig einen Arzt aufsuchen bei Bedarf. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. (arn)

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