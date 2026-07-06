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Polizei Bochum

POL-BO: Mann (42) schießt in die Luft - Polizei ahndet zahlreiche weitere Verstöße

Bochum (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis, dafür aber unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, in einem nicht zugelassenen Fahrzeug mit fremden Kennzeichen; außerdem das Führen einer Waffe, ohne im Besitz eines kleinen Waffenscheins zu sein - die Liste der Verstöße ist lang. Sie geht auf das Konto eines 42-jährigen Mannes aus Bochum, gegen den die Polizei jetzt ermittelt.

Der Tatverdächtige schoss am Sonntagmorgen, 5. Juli, gegen 1.55 Uhr an der Maximilian-Kolbe-Straße in der Bochumer Innenstadt aus einem Auto heraus mit einer PTB-Waffe in die Luft. Einsatzkräfte der Polizei waren sofort vor Ort. Bei der Überprüfung der Personalien und des Fahrzeuges wurde die Liste der Verstöße immer länger.

Auf den 42-Jährigen kommen jetzt mehrere Strafanzeigen zu. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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