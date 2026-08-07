Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Kfz-Diebstahl - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Am 31.07.2026 brach ein bislang unbekannter Mann einen Spind im Westfalenbad auf. Aus diesem entwendete er eine Tasche und den darin aufbewahrten Fahrzeugschlüssel für einen Cupra Formentor. Mit dem Schlüssel stahl der Unbekannte anschließend das Auto von einem Parkplatz (Siehe Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6326221).

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen oder dem entwendeten Fahrzeug machen? Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/212221. Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rei)

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