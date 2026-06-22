Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei ahndet bei der ROADPOL-Aktionswoche "Alcohol & Drugs" verschiedene Verstöße

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat bei einem Schwerpunkteinsatz am Freitag, 19. Juni 2026, den Fokus verstärkt auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gerichtet. Zahlreiche Einsatzkräfte kontrollierten im Zeitraum von 15 bis 0 Uhr im gesamten Stadtgebiet 152 Fahrzeuge und fertigten mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis oder Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In einem Fall stellten die Beamtinnen und Beamten illegale Drogen sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weiterhin wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten festgestellt, unter anderem wegen fehlerhafter Ladungssicherung, mangelhafter Sicherung mitfahrender Kinder oder fehlender Nutzung des Sicherheitsgurtes. Außerdem wurde ein Fahrzeug nach Erlöschen der Betriebserlaubnis sichergestellt. Das europaweite Netzwerk ROADPOL (European Roads Policing Network) setzt sich dafür ein, die Straßen sicherer zu machen - durch koordinierte Kontrollen, wirkungsvolle Prävention und klare Aufklärung. In diesem Zusammenhang beteiligt sich auch die Polizei Gelsenkirchen regelmäßig an Schwerpunkteinsätzen und Kontrollwochen zu unterschiedlichen Themen, die der Bekämpfung der Hauptunfallursachen dienen. In der Woche vom 15. bis 21. Juni 2026 lag der Fokus auf Fahrten unter dem Einfluss berauschender Substanzen - das gilt für Alkohol, Betäubungsmittel und Medikamente gleichermaßen. Wer vorsätzlich oder fahrlässig unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führt, handelt ordnungswidrig oder begeht vielleicht sogar eine Straftat. Zudem werden Unbeteiligte gefährdet. Die Polizei wird sich auch künftig an koordinierten Aktionen beteiligen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

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