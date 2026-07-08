PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: NRW
Wasserstraßen: 36 Verstöße bei Schiffskontrollen

Duisburg (ots)

Die Direktion Wasserschutzpolizei der Polizei Duisburg hat im Rahmen einer landesweiten Schwerpunktkontrolle zwischen Donnerstag (2. Juli) und Montag (6 Juli) insgesamt 238 Schiffe und ihre Besatzungen auf den Binnenwasserstraßen in NRW kontrolliert.

Im Fokus der Kontrollen stand unter anderem die Einhaltung der Besatzungsvorschriften und die Fahrtüchtigkeit im Hinblick auf Alkohol- und Drogenkonsum. Überprüft wurden sowohl Fahrzeuge der gewerblichen- als auch der Sportschiffahrt. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte bei 36 Kontrollen Verstöße fest. Hier einige Beispiele:

   -	In sieben Fällen hatte das jeweilige Schiff zu wenig Besatzung 
an Bord -	Einem Schiffsführer wurde die Weiterfahrt verboten, weil er
unter dem Einfluss von Alkohol stand -	Drei Schiffsführer mussten 
Verwarngelder zahlen, weil sie ihre maximale Fahrtzeit überschritten 
hatten -	In sieben Fällen wurden Verwarngelder fällig, weil die 
Dokumentation nicht vorschriftsgemäß geführt wurde

Insgesamt durften drei Schiffe wegen der Schwere des jeweiligen Verstoßes nicht mehr weiterfahren. (2x Unterbemannung, 1x Alkohol).

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 13:21

    POL-DU: Hochfeld: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Duisburg (ots) - Am Dienstagmittag (7. Juli, 12:45 Uhr) ist es auf der Wanheimer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 12-Jähriger schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Kind an einer Fußgängerampel in Höhe der Pauluskirche auf die Fahrbahn und wurde dort von dem schwarzen Dacia Duster einer 75-jährigen Frau erfasst. Ein Notarzt versorgte den schwer verletzten Jungen ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 12:10

    POL-DU: Dellviertel: Handtaschenraub - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Eine 19-Jährige schilderte am Dienstagabend (7. Juli) Polizisten in der Polizeiwache Marxloh, dass ihr um 15 Uhr auf der Königstraße die Handtasche geraubt worden sei. Ein Unbekannter habe ihr von hinten die Tasche entrissen und sei in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Sie beschrieb den Beamten den Täter wie folgt: 1,70 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, normale Statur, schwarze Jacke, blaue ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 10:33

    POL-DU: Marxloh: Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

    Duisburg (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Autoaufbruch, der sich am Dienstagabend (7. Juli) zwischen 20:15 Uhr und 21:15 Uhr an der Warbruckstraße ereignet hat. Ein 44-jähriger Audi- Besitzer meldete sich bei der Polizei und gab an, seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Fußballplatzes abgestellt zu haben. Als er zurückkehrte, habe er festgestellt, dass das Fahrzeug aufegbrochen worden sei. Sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren