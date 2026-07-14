Polizei Hagen

POL-HA: 58-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls - Goldarmband gestohlen

Hagen-Haspe (ots)

Am Montagvormittag (13.07.2026) lenkte eine Unbekannte eine 58-jährige Hagenerin ab und nahm ihr das Goldarmband vom Handgelenk. Die Hagenerin befand sich gegen 10.00 Uhr zu Fuß in der Haenelstraße, als ein schwarzer Mercedes mit Hagener Ortskennung neben ihr hielt. Durch die geöffnete Seitenscheibe sprach die Täterin sie an und fragte nach der Wegbeschreibung zur nächsten Apotheke. Während des Gesprächs stieg sie aus dem Auto, fragte erneut nach dem Weg, sprach von ihrer gestorbenen Mutter und versuchte, die Hagenerin so abzulenken. Plötzlich hängte die Frau ihr sogar Schmuckgegenstände um. Sie verabschiedete sich danach und stieg zurück zum männlichen Fahrer in den Mercedes. Die 58-Jährige stellte später fest, dass ihr Goldarmband fehlte. Sie suchte eine Polizeiwache auf und beschrieb die Täterin dort wie folgt: weiblich, ungefähr 30 bis 35 Jahre alt, schätzungsweise 150 cm groß, von schlanker Statur und mit einem südosteuropäischen Erscheinungsbild. Ihre schwarzen Haare seien mit einem Kopftuch zusammengebunden gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

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