Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Wechseltrickbetrug - Wer kennt die drei Täter?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Bereits am späten Nachmittag des 10.12.2025 gelang es drei Unbekannten, einen Kassierer eines Hagener Elektronikfachmarktes unter einem Vorwand zur Herausgabe mehrerer Geldscheine zu bewegen und ihn gleichzeitig abzulenken. Durch das anschließende betrügerische Hin- und Herwechseln der Geldscheine entstand dem Geschäft ein Vermögensschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Nun liegt ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung der Videoaufzeichnung des Geschäfts vor. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zu den Identitäten oder zu den Aufenthaltsorten der drei gesuchten Personen machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rei)

Zu den Fotos gelangen Sie über folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/209574

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