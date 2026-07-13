Polizei Hagen

POL-HA: 28-Jähriger durch Räuber mit Messer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Mittelstadt (ots)

In der Nacht zu Sonntag (12.07.2026) raubte ein Unbekannter einem 28-jährigen Hagener mit einem Messer den Rucksack mitsamt der Geldbörse. Das spätere Opfer hielt sich in der Zeit von 02.00 Uhr bis 02.23 Uhr in einer Fußgängerzone in der Bahnhofstraße auf, als ihn der unbekannte Mann mit einem Messer an der Hand verletzte und ihm den Rucksack entriss. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Hagener Krankenhaus. Der Verletzte beschrieb den Täter wie folgt: männlich, "dunkelhäutig" und kräftige Gestalt. Hinzugerufene Polizeibeamte trafen den Täter trotz einer sofort eingeleiteten Tatortbereichsfahndung nicht mehr an. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

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