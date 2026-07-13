Polizei Hagen

POL-HA: Starkstromkabel von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (09.07. - 10.07.2026) drangen Unbekannte auf ein Baustellengelände in der Straße Auf dem Lölfert ein und entwendeten Kupferkabel. Die Täter beschädigten beim Eindringen einen Sicherungszaun und transportierten die bei Bauarbeiten ausgegrabenen Starkstromkabel auf unbekannte Weise ab. Zudem durchtrennten sie am Unterboden zweier Baustellenfahrzeuge mehrere Kabel und nahmen auch diese mit. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

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