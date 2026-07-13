Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch ermittelt: Gemälde gefunden

Hagen (ots)

Im Juli 2025 kam es in der Natorpstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem ein Safe und Gemälde entwendet wurden (s. Meldung vom 03.07.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6069229 ).

Die Hagener Polizei sicherte nach der Tat Spuren und wertete diese aus. Knapp ein Jahr nach dem Einbruch in das Haus führten umfangreiche Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 13 zu zwei Hagenern (32 und 37 Jahre alt). Es ergab sich ein dringender Verdacht gegen die beiden Männer. Nach Erwirken von Durchsuchungsbeschlüssen für die Wohnungen der Tatverdächtigen fanden die Beamten entwendete Gemälde im Zuhause des 32-Jährigen. Eines der Bilder aus dem Einbruch in der Natorpstraße hing unter anderem im Badezimmer des Mannes. Die Ermittler stellten weitere Gegenstände sicher, die aus anderen Einbrüchen stammen, und fanden Betäubungsmittel in der Wohnung des Hageners. Auch diesbezüglich muss sich der 32-Jährige verantworten.

Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft für die beiden Tatverdächtigen an. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

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