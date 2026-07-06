Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer erfasst 14-jährigen Radfahrer auf einem Fußgängerüberweg (03.07.2026)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitagabend hat sich in der Villinger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer ereignet.

Ein 14-Jähriger fuhr gegen 18:00 Uhr mit seinem Fahrrad über einen Fußgängerüberweg. Hierbei wurde der Junge von einem 73-jährigen Toyota-Fahrer erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Nach bisherigem Stand erlitt der Jugendliche glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Villingen-Schwenningen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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