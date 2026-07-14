Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Hagener mit Pfefferspray besprüht während Streitigkeiten

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (13.07.) verständigte ein Hagener um 22.30 Uhr die Polizei und gab an, im Bereich der Mittelstraße mit Pfefferspray angegriffen worden zu sein. Der 25-Jährige erzählte einer Streifenwagenbesatzung, dass er sich vor einem Kiosk aufgehalten habe, als zwei Personen an ihm vorbeigegangen seien. Er habe die Männer nach einer Zigarette gefragt. Daraufhin sei ein Streit entstanden und es sei ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Die beiden Männer entfernten sich anschließend. Der 25-Jährige, der leicht verletzt war und vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurde, konnte die Beteiligten wie folgt beschreiben:

Person 1:

Männlich, 20-25 Jahre alt, 165-170 cm groß, dickere Figur, schwarze lockige Haare, drei-Tage-Bart, arabischer Akzent. Der Mann war mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet.

Person 2:

Männlich, 20-25 Jahre alt, schwarze, lange, glatte Haare, arabischer Akzent. Er war mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet.

Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell