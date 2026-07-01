Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt gemeldet - Polizei verweist Mann der Wohnung und leitet Strafverfahren ein

Hagen-Vorhalle (ots)

Dienstagnacht (30.06.2026) drang ein 54-Jähriger in Vorhalle in die Wohnung einer Hagenerin ein und griff diese nach ihren Angaben unvermittelt an. Der Mann verschaffte sich vermutlich durch ein offenstehendes Fenster Zutritt. Anschließend habe er die Frau geschlagen, getreten und sich gemeinsam mit ihr im Wohnzimmer eingesperrt. Die Hagenerin wählte im weiteren Verlauf den Notruf der Polizei und meldete die häusliche Gewalt zu ihrem Nachteil. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, machten beide Beteiligte einen stark alkoholisierten Eindruck.

Nach Angaben der Hagenerin habe der 54-Jährige während des Vorfalls ihr Handy beschädigt. Es sei ihr erst nach einiger Zeit gelungen, sich zu befreien und die Polizei zu verständigen. Die Einsatzkräfte verwiesen den 54-Jährigen aus der Wohnung und sprachen ein 14-tägiges Rückkehrverbot gegen ihn aus. Bei einem Verstoß muss er mit einem Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro rechnen. Die Beamten leiteten zudem ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruchs gegen ihn ein. Zu den Vorwürfen wollte sich der Mann nicht äußern. (rei)

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