Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Versicherung und unter Drogen auf E-Scooter: 31-Jähriger muss zu Fuß weiter

Hagen-Eckesey (ots)

An der Eckeseyer Straße trafen Polizeibeamte in der Nacht auf Mittwoch (01.07.2026) einen 31 Jahre alten Mann an, der mit einem unversicherten E-Scooter und zudem unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war.

Die Streifenwagenbesatzung wurde auf den Mann aufmerksam, als er um circa 0.50 Uhr mit seinem Roller auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt fuhr. Die Polizisten unterzogen ihn daraufhin einer Verkehrskontrolle und stellten fest, dass der E-Scooter über keine gültige Versicherung verfügte. Zudem führten sie einen freiwilligen Drogenvortest bei dem 31-Jährigen durch, der auf mehrere Betäubungsmittel reagierte, und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zur weiteren Beweisführung wurde dem Mann eine ärztliche Blutprobe entnommen. Im Anschluss untersagten die Beamten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art bis zum vollständigen Abbau der Drogen. (rst)

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