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Polizei Hagen

POL-HA: Computervirus angezeigt: Senior wird Opfer von Betrügern

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (29.06.) wurde ein Senior gegen 14 Uhr Opfer eines Betrugsversuches. Der 79-Jährige gab bei der Anzeigenerstattung an, an seinem Computer gespielt zu haben. Plötzlich sei sein Bildschirm unvermittelt weiß geworden und eine Meldung mit einer Rufnummer erschienen. Ein Mann habe ihm am Telefon mitgeteilt, dass sein Computer von Viren befallen sei. Der 79-Jährige wurde aufgefordert, eine Guthaben-Karte für eine Spielekonsole zu kaufen und die Daten durchzugeben, damit das Problem behoben werden würde. Zudem habe der Gesprächspartner am Telefon nach seinen Bankdaten gefragt. Bislang fanden keine Abbuchungen vom Konto des Hageners statt. Der Senior suchte nach dem Telefonat die Polizeiwache Innenstadt auf.

Die Hagener Polizei warnt ausdrücklich vor Betrugsmaschen:

Sie haben den Verdacht, Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Dann sperren Sie sofort den Zugang zu Ihrem Bankkonto! Den zentralen Sperr-Notruf erreichen Sie unter der 116 116 (aus dem Ausland +49 116 116). Neue Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking erhalten Sie von Ihrer Bank.

Informieren Sie im Verdachtsfall schnellstmöglich Ihr Bankinstitut. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, Kontobewegungen rückgängig zu machen. Erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei!

Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wenn Sie ein Limit für tägliche Geldbewegungen festlegen, können Sie im Ernstfall den Schaden eingrenzen.

Geben Sie niemals Ihre Zugangsdaten zum Online-Banking, Bankdaten oder Infos zu Vermögenswerten heraus und gewähren Sie Ihnen unbekannten Personen keinen Zugang zu Ihrem Computer oder anderen Geräten! Bitte denken Sie auch daran, dass Ihre Bank Sie niemals nach Ihren Zugangsdaten fragen wird! (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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