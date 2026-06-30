Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub auf Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Mitte (ots)

Am Montagnachmittag (30.06.2026) versuchte ein Unbekannter einer 88-Jährigen die Goldkette vom Hals zu reißen. Die Geschädigte verließ das Graf-von-Galen-Carree nach einem Einkauf gegen 15.30 Uhr und fuhr mit dem Auto vor die Schrankenanlage des Parkplatzes. Dort sprach der Räuber diese durch die geöffnete Seitenscheibe an und zeigte ihr einen Zettel vor. Augenblicke später griff er in Richtung des Halses der Geschädigten und versuchte ihr gewaltsam die Goldkette vom Hals zu reißen. Durch die geöffnete Schranke konnte die Hagenerin unverletzt fliehen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte den Flüchtigen nicht mehr an. Den Räuber beschrieb die Geschädigte wie folgt: Männlich, circa 45 bis 50 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und von schlanker Statur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

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