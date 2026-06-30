POL-HA: Vorfahrt missachtet - Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt
Hagen-Altenhagen (ots)
Am Montag (29.06.) fuhr ein 67-jähriger Mendener gegen 08:50 Uhr mit seinem Toyota auf der Bergstraße in Richtung Berghofstraße. Dabei übersah der Mann im Kreuzungsbereich Kinkelstraße/Berghofstraße einen Mercedes, der aus Sicht des Mendeners von rechts kam.
Der 50-jährige Mercedes-Fahrer aus Lünen versuchte einen Zusammenstoß vergeblich durch eine Gefahrenbremsung zu verhindern. Seine 40-jährige Beifahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autofahrer blieben unverletzt. (arn)
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