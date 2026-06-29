PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Angriff auf Polizeibeamte während Fahrzeugkontrolle

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.06.2026) griffen zwei Männer im Alter von 18 und 36 Jahren während einer Verkehrskontrolle mehrere Polizeibeamte an. Den Einsatzkräften fiel zuvor um 16.30 Uhr ein mit sieben Personen besetztes und augenscheinlich überladenes Auto auf dem Märkischen Ring auf. Zudem hatten mehrere Insassen ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Während der Kontrolle verhielten sich die sieben Männer unkooperativ und erschwerten die Ermittlung des Fahrzeughalters zur Klärung der Eigentumsverhältnisse. Im weiteren Verlauf schubste der Fahrer einen Polizisten und auch ein 36-jähriger Beteiligter griff eine Polizeibeamtin an. Dadurch wurde diese leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Im Anschluss leitete die Streifenwagenbesatzung mehrere Strafverfahren ein und nahm die zwei Tatverdächtigen zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache.(rei)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 11:31

    POL-HA: Zigarette auf Arm gedrückt - Mann muss Wohnung verlassen

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 33-jähriger Mann steht im Verdacht, seiner Partnerin am Samstag (27.06.2026) eine glimmende Zigarette auf den Arm gedrückt zu haben. Anschließend verwiesen ihn Polizeikräfte der gemeinsamen Wohnung. Der Polizeieinsatz wurde am Nachmittag ausgelöst, nachdem sich das Paar an seiner Anschrift in der Nähe des Emilienplatzes aufhielt. Nach ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 09:15

    POL-HA: Schwer verletzt: 41-Jähriger stürzt mit Fahrrad auf abschüssiger Straße

    Hagen-Dahl (ots) - Am Sonntagmorgen (28.06.2026) gegen 10.45 Uhr verunfallte ein 41-jähriger Radfahrer im Stadtteil Dahl, als er im Hengstenbergweg unterwegs war. Auf dem Radweg der abschüssigen Straße hatte der 41-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die vor Ort durch eine ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 07:38

    POL-HA: Verkehrsunfall - 88-jährige Autofahrerin schwer verletzt

    Hagen (ots) - Am Samstag, 27.06.2026, wurde die Polizei um 10:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in den Hagener Stadtteil Boele gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 88-jährige Frau mit ihrem Pkw (Skoda Fabia) auf der Hagener Straße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Hagener Straße / Pappelstraße kam ihr Fahrzeug von der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren