Polizei Hagen

POL-HA: Angriff auf Polizeibeamte während Fahrzeugkontrolle

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.06.2026) griffen zwei Männer im Alter von 18 und 36 Jahren während einer Verkehrskontrolle mehrere Polizeibeamte an. Den Einsatzkräften fiel zuvor um 16.30 Uhr ein mit sieben Personen besetztes und augenscheinlich überladenes Auto auf dem Märkischen Ring auf. Zudem hatten mehrere Insassen ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Während der Kontrolle verhielten sich die sieben Männer unkooperativ und erschwerten die Ermittlung des Fahrzeughalters zur Klärung der Eigentumsverhältnisse. Im weiteren Verlauf schubste der Fahrer einen Polizisten und auch ein 36-jähriger Beteiligter griff eine Polizeibeamtin an. Dadurch wurde diese leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Im Anschluss leitete die Streifenwagenbesatzung mehrere Strafverfahren ein und nahm die zwei Tatverdächtigen zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache.(rei)

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