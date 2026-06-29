Polizei Hagen

POL-HA: Zigarette auf Arm gedrückt - Mann muss Wohnung verlassen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 33-jähriger Mann steht im Verdacht, seiner Partnerin am Samstag (27.06.2026) eine glimmende Zigarette auf den Arm gedrückt zu haben. Anschließend verwiesen ihn Polizeikräfte der gemeinsamen Wohnung. Der Polizeieinsatz wurde am Nachmittag ausgelöst, nachdem sich das Paar an seiner Anschrift in der Nähe des Emilienplatzes aufhielt. Nach einer verbalen Auseinandersetzung wurden die beiden handgreiflich. Im Zuge dessen verletzte der Mann die Frau mutmaßlich mit der Zigarette. Die Frau schlug im Anschluss auf ihn ein. Nach Einschätzung der Polizeibeamten vor Ort erhielten der 33-Jährige sowie seine Partnerin jeweils eine Anzeige. Zudem musste der Mann aufgrund des schwerwiegenderen Vorwurfs die Wohnung verlassen und darf erst nach 14 Tagen zurückkehren. (rst)

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