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Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall - 88-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Hagen (ots)

Am Samstag, 27.06.2026, wurde die Polizei um 10:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in den Hagener Stadtteil Boele gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 88-jährige Frau mit ihrem Pkw (Skoda Fabia) auf der Hagener Straße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Hagener Straße / Pappelstraße kam ihr Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast.

Die Autofahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass gesundheitliche Probleme der Fahrzeugführerin eine wesentliche Ursache für den Verkehrsunfall gewesen sein könnten.

Die Polizei sicherte die Unfallspuren, fertigte Lichtbilder sowie eine Unfallskizze an und leitete die weiteren Ermittlungen ein.

Der Führerschein der 88-Jährigen wurde sichergestellt. Zudem untersagten die eingesetzten Polizeibeamten ihr bis auf Weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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