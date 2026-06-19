Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

Kreis Borken (ots)

110 km/h statt der maximal erlaubten 50 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Gendringer Straße in Isselburg-Anholt. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet.

Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten die Mitarbeiter an 21 Stellen im Kreis Borken das Tempo von insgesamt 10.687 Fahrzeugen. Rund 7 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 159 Ordnungswidrigkeitsverfahren, 614 Verwarngeldern und 6 Fahrverboten.

Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es an folgenden Stellen: Nordkreis: außerorts mit 123 bei maximal erlaubten 70 km/h auf der Alstätter Straße in Gronau. Südkreis: neben dem genannten Fall außerorts mit 158 bei maximal erlaubten 100 km/h in Borken-Rhedebrügge auf der B 67.

Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

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