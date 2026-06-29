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Polizei Hagen

POL-HA: Schwer verletzt: 41-Jähriger stürzt mit Fahrrad auf abschüssiger Straße

Hagen-Dahl (ots)

Am Sonntagmorgen (28.06.2026) gegen 10.45 Uhr verunfallte ein 41-jähriger Radfahrer im Stadtteil Dahl, als er im Hengstenbergweg unterwegs war. Auf dem Radweg der abschüssigen Straße hatte der 41-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurden. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den Mann in ein Krankenhaus. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum lagen nicht vor. Mutmaßlich kam es zu dem Sturzgeschehen, da der Mann mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit gefahren war. (rst)

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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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