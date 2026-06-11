Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wendemanöver führte zu Unfall

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag war ein 29-Jähriger mit einem Hyundai auf der Parallelfahrbahn der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Weinheim unterwegs. Auf Höhe der dortigen Baustelle wendete der Fahrer sein Auto, um in die Gegenrichtung weiterzufahren. Dabei missachtete er die erforderliche Sorgfaltspflicht, so dass es gegen 14 Uhr zur Kollision mit einem Kleinkraftrad kam. Dessen 62-jähriger Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell