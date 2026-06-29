Polizei Hagen

POL-HA: Räuber stößt 84-Jährigen zu Boden und entwendet Bargeld

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitagnachmittag (26.06.2026) fiel ein 84-Jähriger einem Räuber zum Opfer. Der geschädigte Hagener befand sich gegen 15.30 Uhr auf dem Heimweg von einem Einkauf, als sich der unbekannte Tatverdächtige ihm von hinten in der Mariengasse näherte. Dieser zog dem Geschädigten die Geldbörse aus der Hosentasche und stieß ihn dabei gewaltsam zu Boden. Der Räuber nahm das Bargeld aus der Geldbörse und flüchtete von der Mariengasse in Richtung des Museumsplatzes. Durch den Stoß wurde der Geschädigte leicht verletzt. Zwei Zeugen beschrieben den Flüchtigen wie folgt: circa 45 bis 50 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, kräftige Statur. Der Mann habe eine dunkle Kappe, ein weißes T-Shirt, eine dunkelblaue Hose und Sandalen getragen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte die Flüchtigen nicht mehr an. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden.(rei)

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