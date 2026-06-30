POL-HA: Kabeltrommeln im Wert von 15.000 Euro von Baustelle gestohlen

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Sonntagnachmittag (28.06.2026) griffen zwei Männer im Alter von 18 und 36 Jahren während einer Verkehrskontrolle mehrere Polizeibeamte an. Den Einsatzkräften fiel zuvor um 16.30 Uhr ein mit sieben Personen besetztes und augenscheinlich überladenes Auto auf dem Märkischen Ring auf. Zudem hatten mehrere Insassen ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Während der Kontrolle verhielten sich ...

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