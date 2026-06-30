POL-HA: Kabeltrommeln im Wert von 15.000 Euro von Baustelle gestohlen
Hagen-Lennetal (ots)
Zwischen Freitag- und Montagvormittag (26.06. - 29.06.2026) begaben sich Unbekannte auf ein Baustellengelände in der Dolomitstraße. Dort entwendeten diese mehrere Kabeltrommeln im Wert von ungefähr 15.000 Euro. Wie genau die Täter die Kabeltrommeln abtransportierten und wann die Tat stattfand, ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)
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