POL-HA: Ermittlungsergebnis: Zwei Senioren mit Verletzungen in Wohnung aufgefunden
Hagen (ots)
Wie bereits berichtet, wurden am 18. Juni zwei Senioren in einer Wohnung in Boele durch Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes verletzt angetroffen (s. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6297964 ).
Aufgrund der unklaren Gesamtumstände wurde eine Mordkommission der Hagener Polizei mit den Ermittlungen betraut. Es ergaben sich keine Hinweise auf Straftaten. Es wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Der 87-jährige Mann und die gleichaltrige Frau befinden sich weiterhin in ärztlicher Behandlung. Weitere Auskünfte werden nicht erteilt. (arn)
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