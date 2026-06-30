PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Ermittlungsergebnis: Zwei Senioren mit Verletzungen in Wohnung aufgefunden

Hagen (ots)

Wie bereits berichtet, wurden am 18. Juni zwei Senioren in einer Wohnung in Boele durch Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes verletzt angetroffen (s. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6297964 ).

Aufgrund der unklaren Gesamtumstände wurde eine Mordkommission der Hagener Polizei mit den Ermittlungen betraut. Es ergaben sich keine Hinweise auf Straftaten. Es wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Der 87-jährige Mann und die gleichaltrige Frau befinden sich weiterhin in ärztlicher Behandlung. Weitere Auskünfte werden nicht erteilt. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 10:25

    POL-HA: Vorfahrt missachtet - Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

    Hagen-Altenhagen (ots) - Am Montag (29.06.) fuhr ein 67-jähriger Mendener gegen 08:50 Uhr mit seinem Toyota auf der Bergstraße in Richtung Berghofstraße. Dabei übersah der Mann im Kreuzungsbereich Kinkelstraße/Berghofstraße einen Mercedes, der aus Sicht des Mendeners von rechts kam. Der 50-jährige Mercedes-Fahrer aus Lünen versuchte einen Zusammenstoß ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 09:05

    POL-HA: Kabeltrommeln im Wert von 15.000 Euro von Baustelle gestohlen

    Hagen-Lennetal (ots) - Zwischen Freitag- und Montagvormittag (26.06. - 29.06.2026) begaben sich Unbekannte auf ein Baustellengelände in der Dolomitstraße. Dort entwendeten diese mehrere Kabeltrommeln im Wert von ungefähr 15.000 Euro. Wie genau die Täter die Kabeltrommeln abtransportierten und wann die Tat stattfand, ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 13:59

    POL-HA: Räuber stößt 84-Jährigen zu Boden und entwendet Bargeld

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Freitagnachmittag (26.06.2026) fiel ein 84-Jähriger einem Räuber zum Opfer. Der geschädigte Hagener befand sich gegen 15.30 Uhr auf dem Heimweg von einem Einkauf, als sich der unbekannte Tatverdächtige ihm von hinten in der Mariengasse näherte. Dieser zog dem Geschädigten die Geldbörse aus der Hosentasche und stieß ihn dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren