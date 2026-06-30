Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Brand in Mehrfamilienhaus tot aufgefunden

Hagen (ots)

In der Vorhaller Straße kam es am Dienstag (30.06.) gegen 11.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ein 60-jähriger Mann konnte nur noch tot aus einer der Wohnungen geborgen werden. Zwei Männer (29 und 56) sowie eine Frau (36), die als Ersthelfer vor Ort waren, wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Vorhaller Straße zwischen der Kirchbergstraße und der Nöhstraße. (arn)

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