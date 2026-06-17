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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Irsch

Irsch (ots)

Am Mittwoch, den 10.06.2026 im Zeitraum zwischen 09 Uhr und 19 Uhr kam es in Irsch im Einmündungsbereich "Serriger Weg / Zum Jäbenflur" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter PKW kam im dortigen Straßenverlauf von der Straße ab und kollidierte gegen einen Gartenzaun eines dort befindlichen Eckgrundstücks. Hierdurch kam es zu einem Schaden an mehreren Elementen des Maschendrahtzauns. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (Tel: 06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel: 06581-9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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