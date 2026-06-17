Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an Pferdekoppel

Niederbrombach (ots)

Am Montag, 15.06.2026, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr, kam es in Niederbrombach, am Zufahrtsweg zum Sportplatz, zu einer Sachbeschädigung an einer Pferdekoppel.

Bislang unbekannte Täter beschädigten ein Stück Weidezaun, nachdem das elektrische Weidezaungerät zuvor abgeschaltet worden war. Weiterhin warfen sie eine Tränke um, ließen ca. 2000 Liter Wasser aus einem Fass ab und beschmierten einen Isolator mit Wassermelone.

Das Ausschalten des Stroms am Weidezaun hätte durchaus für eine gefährliche Situation sorgen können, wenn ein Pferd oder mehrere Tiere auf die nahgelegene Bundesstraße gelaufen wären.

Wer hat im o.g. Zeitraum Beobachtungen in der Nähe des Sportplatzes oder der Grundschule gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat Personen beobachtet, die sich dort aufhielten, und eventuell der Tat zugeordnet werden könnten? Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld.

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