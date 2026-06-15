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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Kfz.-Kennzeichen in Heidenburg

Heidenburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, dem 14.06.2026, 18:00 Uhr bis Montag, dem 15.06.2026, 07:00 Uhr, kam es in der Ortschaft Heidenburg zu einem Diebstahl eines Kfz.-Kennzeichens samt Halterung. Der betreffende PKW parkte im o.g. Zeitraum in der Einfahrt eines Wohnanwesens. Die bislang unbekannten Täter montierten im o.g. Zeitraum das hintere Kennzeichen eines Seat Ibiza ab und entfernten sich anschließend von der Tatörtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage Heidenburg gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
SB: Alff, PHK'in

Tel.: 06533/9374-0
Email: pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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