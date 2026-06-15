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POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 12.06.2026 bis zum 14.06.2026

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 12.06.2026 bis zum 14.06.2026
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Trier (ots)

Mit insgesamt 134 erfassten Einsatzlagen (davon 49 Strafanzeigen und 21 Verkehrsunfälle) sowie mehreren Versammlungen liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Widerstand gegen Polizeibeamte nach Verkehrskontrolle

In den frühen Morgenstunden des 14. Juni 2026 beabsichtigte eine Streife gegen 02:30 Uhr in der Luxemburger Straße in Trier, einen Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren. Im Verlauf der Kontrolle machte der Mann zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen verhielt er sich zunehmend aggressiv und schlug zuletzt nach den Beamten. Im Anschluss leistete er massiven Widerstand. Zur Unterstützung wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Gemeinsam gelang es den Beamten, den Mann zu fixieren und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der Mann die eingesetzten Kräfte fortlaufend. Zwei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch weiterhin fortsetzen. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Im Rahmen der Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Fahrer flüchtet zunächst vom 
Unfallort

Am 13. Juni 2026 kam es gegen 01:00 Uhr in der Saarstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein Fahrzeugführer kollidierte zunächst mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei beteiligten Fahrzeuge so stark beschädigt, dass von einem Totalschaden auszugehen ist. Im Anschluss verließ der Fahrer sein Fahrzeug und flüchtete in ein nahegelegenes Wohnhaus. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten suchten die betreffende Wohnung auf und konnten den mutmaßlichen Fahrer dort antreffen. Bei ihm wurden deutliche Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung festgestellt. Zur weiteren medizinischen Untersuchung sowie zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den aufmerksamen Zeuginnen und Zeugen für die schnelle Verständigung sowie ihre Mithilfe bei den Ermittlungen. Die zeitnah übermittelten Hinweise trugen maßgeblich dazu bei, den Fahrer zeitnah zu identifizieren und anzutreffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-983-44150

https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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