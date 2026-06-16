Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fit für das Auswahlverfahren: Sporttest hautnah erleben

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Idar-Oberstein, Birkenfeld (ots)

Wie läuft der Sporttest im Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz ab? Welche sportlichen Anforderungen erwarten Bewerbende? Antworten auf diese Fragen erhalten Interessierte bei der Veranstaltung "Sporttest hautnah - Fit für das Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz" der Polizeiinspektionen Idar-Oberstein und Birkenfeld. Am 5. August haben alle Interessierten die Möglichkeit, die einzelnen Disziplinen des Sporttests kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Die Veranstaltung findet in beziehungsweise an der Halle am Berg in Birkenfeld statt und richtet sich an alle, die sich für eine Karriere bei der Polizei interessieren und sich einen Eindruck vom Auswahlverfahren verschaffen möchten. Um eine angenehme Durchführung zu gewährleisten, werden zwei Zeitfenster angeboten:

- Zeitslot 1: 10:00 bis 13:30 Uhr

- Zeitslot 2: 14:00 bis 18:00 Uhr

Die Teilnahme ist ab 15 Jahren möglich.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich entweder über den auf dem Flyer abgebildeten QR-Code oder per E-Mail an piidar-oberstein.einstellungsberatung@polizei.rlp.de anmelden. Bei der Anmeldung werden folgende Angaben benötigt: - Vor- und Nachname - Geburtsdatum - telefonische Erreichbarkeit - gewünschter Zeitslot (10:00 bis 13:30 Uhr oder 14:00 bis 18:00 Uhr)

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten. Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2026. Die Polizei Idar-Oberstein und Birkenfeld freuen sich darauf, interessierte Besuchende begrüßen zu dürfen und einen praxisnahen Einblick in das sportliche Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz zu geben.

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