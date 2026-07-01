Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Geschäftseinbruch - Wer kennt diese beiden Männer?

Hagen-Haspe (ots)

Bereits in der Nacht auf den 10.01.2026 brachen zwei bislang unbekannte Täter in einen Hasper Kiosk ein und flüchteten anschließend unerkannt. Der Betreiber des Geschäftes in der Frankstraße war gegen 02.15 Uhr über die Videoüberwachung auf die beiden Einbrecher aufmerksam geworden. Zur Veröffentlichung der entstandenen Bilder liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zu den Identitäten oder zu den Aufenthaltsorten der beiden Gesuchten machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Zu den Fotos gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/208193

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