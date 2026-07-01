Polizei Hagen

POL-HA: Schwer verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagmorgen (30.06.2026) in Wehringhausen ein 58-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Hagener fuhr gegen 10.20 Uhr mit seinem Zweirad über die Wehringhauser Straße in Richtung Haspe. Zeitgleich bog ein 42-jähriger Mann mit seinem Opel von dem Gelände einer Tankstelle in dieselbe Richtung in den fließenden Verkehr ein. Er wechselte anschließend von dem rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei aus bislang ungeklärter Ursache den Motorradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen und der 58-Jährige stürzte von seinem Krad. Der Hagener wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Opel als auch das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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