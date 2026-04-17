Polizei Hagen

POL-HA: Erste Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen nach versuchtem Tötungsdelikt in Altenhagen - Öffentlichkeitsfahndung nach tatverdächtigem Valon BALA

Hagen-Altenhagen (ots)

Wie bereits berichtet, wurde ein 36-jähriger Mann am Donnerstagabend (16.04.2026) in Altenhagen bei einer Auseinandersetzung mit einem 32-jährigen Mann durch einen Messerstich schwer verletzt. (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6257444)

Intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen, polizeibekannten Tatverdächtigen verliefen bislang ohne Erfolg. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Hagen nun sowohl einen europäischen Haftbefehl als auch einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem 32-Jährigen erlassen. Die Polizei Hagen nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort von Valon BALA unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen und weist darauf hin, dass der Gesuchte bewaffnet sein könnte. Sprechen Sie ihn daher im Antreffall nicht an, sondern alarmieren Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Zu dem Foto des Gesuchten gelangen Sie über den folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/201160

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