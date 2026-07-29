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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht | Unfall mit Linienbus in Gladbach

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall am Montag, 27. Juli, auf der Viersener Straße geben können.

Ein Linienbus der NEW hielt ersten Erkenntnissen zufolge gegen 13.45 Uhr an der Bushaltestelle "Parkstraße" und scherte daraufhin auf die Viersener Straße aus, um seine Fahrt fortzusetzen. Gleichzeitig habe ein LKW laut Zeugenaussage die Viersener Straße befahren, den Bus überholt und diesen touchiert. Der unbekannte Fahrer des LKW habe sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt, ohne anzuhalten.

Bei dem LKW soll es sich um ein Modell in der Farbe "weiß" gehandelt haben - laut Aussage des Zeugen vermutlich ein 7,5-Tonner.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unfall beobachtet und kann nähere Hinweise zu dem Fahrer bzw. Fahrzeug geben? Während des Unfalls soll auch ein Fahrgast des Busses den Vorfall beobachtet haben. Dieser wird ebenfalls gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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