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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradunfall in Uedding

Mönchengladbach (ots)

Auf der Jakobshöhe in Uedding ist es am gestrigen Montag, 27. Juli, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Eine 26-jährige Autofahrerin war laut eigener Aussage gegen 17.20 Uhr auf dem Dohrweg in Richtung Jakobshöhe unterwegs. Als sie von dort links auf die Jakobshöhe eingebogen sei, habe sich von rechts ein Motorrad genähert. Sie habe zwar ausweichen können, habe aber kurz darauf den Motorradfahrer am Boden liegen sehen. Zeugenaussagen zufolge habe der 23-jährige Mann eine Gefahrenbremsung durchgeführt, sei daraufhin gestürzt und gegen einen Baum geprallt.

Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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