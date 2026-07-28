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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alleinunfall - Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 28.07.2026, kam es in Mönchengladbach-Rheydt zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen warteten der Fahrer, ein 18-jähriger Mönchengladbacher und der 17-jährige Beifahrer, mit ihrem Pkw zunächst an der Kreuzung Wilhelm-Schiffer-Straße / Hohlstraße an der dortigen Lichtzeichenanlage bei Rotlicht. Nach dem die Ampel auf Grünlicht umgeschaltet hatte, beschleunigte das Fahrzeug in Fahrtrichtung MG-Rheydt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach wenigen Metern nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Die beiden Fahrzeuginsassen erlitten hierbei leichte Verletzungen. Der 17-jährige Beifahrer wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer wurde nach ambulanter Behandlung durch hinzugezogene Rettungskräfte vor Ort wieder entlassen. Am Fahrzeug sowie an dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 10222
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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