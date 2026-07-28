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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bankfiliale in Rheydt: Rund 30 Schließfächer aufgebrochen

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täter haben sich am Montag, 27. Juli, gegen 12.25 Uhr während der Öffnungszeiten Zugang zum Schließfachraum der Filiale einer Bank an der Marktstraße in Rheydt verschafft. Dort hielten sich die beiden Männer nach ersten Erkenntnissen circa eine gute halbe Stunde lang auf. In dieser Zeit brachen sie ersten Ermittlungen zur Folge 29 Schließfächer auf und entwendeten augenscheinlich den Inhalt. An weiteren 14 Schließfächern befanden sich Hebelmarken. Insgesamt befinden sich 1.700 Schließfächer in dem Schließfachraum. Die Täter konnten anschließend mit ihrer Beute flüchten. Das Kreditinstitut informiert alle Betroffenen.

Die Tatbeute ist bislang noch nicht bekannt. Jede Geschädigte und jeder Geschädigter wird von der Polizei kontaktiert, um Angaben zu den Inhalten der Schließfächer machen zu können.

Die Polizei hat ein Ermittlungskommission eingerichtet, um den Tathergang zu rekonstruieren, Beweise zu sichern, Spuren zu verfolgen und Zeugen zu vernehmen.

Eine Beschreibung der beiden Tatverdächtigen liegt vor. Der eine Mann trug eine violettblaue Jacke, eine zweifarbige Hose (unten am Bein braun, oben lachsrot), Wander- oder Arbeitsschuhe und einen violettblauen Anglerhut. Er zog einen schwarzen Koffer-Trolley hinter sich und trug beim Verlassen der Filiale einen dunkelgrauen oder schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Der andere Mann war mit einer braunen Jacke, darunter einem dunkelgrauen T-Shirt, einer hellblauen Jeans, Wander- oder Arbeitsschuhen und einer beige-dunkelgrauen Kappe bekleidet. Er hatte einen dunklen Einkaufstrolley dabei.

Die Polizei fragt: Wer hat die beiden Personen vor oder in der Bankfiliale beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Bitte melden Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 02161 290. (km)

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

 
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