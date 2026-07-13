Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Widerstand | Randalierer bespuckt Polizeibeamte

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Freitag, 10. Juli, ist es an der Schleestraße in Odenkirchen-Mitte zu einem Einsatz gekommen, bei dem ein 56-jähriger Mann gegen mehrere Polizeibeamte Widerstand leistete und sie bespuckte.

Zeugen hatten gegen 23 Uhr über die 110 gemeldet, dass ein Mann im Bereich der Schleestraße randaliere und unter anderem gegen dort geparkte Autos schlage. Vor Ort zeigte sich der sichtlich alkoholisierte 56-Jährige den Beamten gegenüber äußerst aggressiv, woraufhin sie sich dazu entschieden, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, um weitere Straftaten zu verhindern. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Während der Fahrt zur Polizeiwache versuchte er außerdem, die Polizeibeamten zu treten, und spuckte ihnen schließlich ins Gesicht.

Am nächsten Morgen wurde der 56-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Er muss sich nun wegen Wiederstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Auch an der Wilhelm-Schiffer-Straße und der Brucknerallee in Rheydt sowie an der Oststraße in Hardterbroich-Pesch kam es am vergangenen Wochenende zu Widerständen, bei denen Polizeibeamte beleidigt, angegriffen und zum Teil leicht verletzt wurden. (sts)

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