Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerpunkteinsätze im Rahmen des Konzepts "Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen"

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Dienstag, 19. Mai, sowie am Donnerstag, 4. Juni, erneut Schwerpunkteinsätze im Rahmen des Konzepts "Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen" (BAB) durchgeführt.

An beiden Einsatztagen suchten die Einsatzkräfte verschiedene Beschwerdestellen im Stadtgebiet auf und führten mehrere Personenkontrollen durch.

Am 19. Mai unterstützte der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Mönchengladbach die Maßnahmen. Gemeinsam mit dem Ordnungsdienst führten die Einsatzkräfte zudem eine Gewerbekontrolle in einer Spielhalle durch. Im Verlauf des Einsatzes stellten die Beamten Betäubungsmittel sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Hehlerei.

Auch beim Schwerpunkteinsatz am 4. Juni kontrollierten die Einsatzkräfte verschiedene Beschwerdestellen in der Mönchengladbacher und Rheydter Innenstadt. Dabei sprachen sie insgesamt 26 Platzverweise aus. Darüber hinaus fertigten die Beamten sechs Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Einsatzkräfte stellten Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente sowie ein Messer und einen Schraubendreher sicher. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Die Polizei wird die Schwerpunkteinsätze auch weiterhin in regelmäßigen Abständen durchführen. Bürgerinnen und Bürger können Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen jederzeit unter der Nummer 02161-290 melden. Auch allgemeine Hinweise zu Beschwerdestellen nimmt die Polizei per E-Mail an Poststelle.Moenchengladbach@polizei.nrw.de entgegen.(ap)

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