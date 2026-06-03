Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vermehrt Trickdiebstähle im Stadtgebiet - Lassen Sie sich nicht ablenken!

Mönchengladbach (ots)

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um Vertrauen bei ihrem Gegenüber zu erwecken. Einziges Ziel: Wertgegenstände, Schmuck oder Bargeld entwenden.

Der Polizei Mönchengladbach sind in den letzten Wochen vermehrt Trickdiebstähle bekannt geworden, die ein Muster bei der Vorgehensweise erkennen lassen.

Aktuell häufen sich Fälle, bei denen sich die Tatverdächtigen vor Bankfilialen aufhalten. Sie gehen dabei als Paar vor. Einer beobachtet die ausgewählte Person beim Abholen von Bargeld am Bankschalter oder Geldautomaten. Nach dem Verlassen des Geldinstituts oder beim Einsteigen ins Auto verwickeln sie die Person in ein vermeintlich freundliches Gespräch unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen oder nach dem Weg zu fragen. Ebenso möglich ist es, dass die Diebe zuvor Bargeld auf der Straße oder dem Gehweg platziert haben, und die Betroffenen über einen angeblichen Verlust dessen informieren.

Zunächst bewertet man dieses Verhalten als freundlich und hilfsbereit, allerdings liegt genau darin der Trick. Es handelt sich um ein Ablenkungsmanöver. Denn wer sein vermeintlich verlorenes Geld wieder aufsammeln möchte oder mit einer Wegbeschreibung oder der Wechselgeldsuche beschäftigt ist, wird im selben Moment vom zweiten Täter bestohlen. Die Diebe haben es auf Handtaschen, Schmuck oder das Portemonnaie abgesehen. (cr)

Die Polizei Mönchengladbach möchte deshalb nochmal für diese und andere Gefahrensituationen sensibilisieren:

- Lassen Sie sich nie ablenken. Halten Sie Abstand. - Achten Sie während und nach dem Geldabheben auf Fremde, die Ihnen folgen oder Sie beobachten. - Zählen Sie Ihr Geld nicht in der Öffentlichkeit nach. - Heben Sie nur kleine, unbedingt benötigte Bargeldmengen ab. Nehmen Sie keine größeren Geldbeträge mit. - Verwahren Sie das Geld sofort in einer Innentasche Ihrer Kleidung. - Tragen Sie, wenn möglich, Schmuck wie Armbanduhren oder Goldketten unter der Kleidung und nicht deutlich sichtbar. - Lassen Sie keine Umarmung oder eine distanzlose Annäherung zu. Halten Sie Abstand. Notfalls sprechen Sie Passanten um Hilfe an. - Nehmen Sie generell nur Wertgegenstände mit, die Sie wirklich benötigen. - Leisten Sie keinen Widerstand.

Sollten Sie Opfer einer Straftat werden, rufen Sie umgehend die Polizei. Versuchen Sie sich Details der Täter zu merken. Wie sieht der oder die Täter aus - wie sind sie bekleidet? Wie alt sind die Täter? Merken Sie sich Fahrzeuge und Kennzeichen oder von den Tätern mitgeführte Gegenstände. Weitere Hinweise und Tipps finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de

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