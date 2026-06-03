POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jährigen
Mönchengladbach (ots)
Die 17-Jährige, die seit dem 17. Mai aus einer Einrichtung in Bergheim abgängig war, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen.
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Der Link zur ursprünglichen Meldung vom 1. Juni: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6286189
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