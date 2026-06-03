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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Die 17-Jährige, die seit dem 17. Mai aus einer Einrichtung in Bergheim abgängig war, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen.

Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihre Unterstützung. (cr)

Der Link zur ursprünglichen Meldung vom 1. Juni: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6286189

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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